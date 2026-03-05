Sal Da Vinci bagno di folla per il ritorno a Napoli dopo Sanremo | la risposta alla stroncatura di Cazzullo su Per sempre sì

Sal Da Vinci è stato accolto da una grande folla a Napoli in occasione del suo ritorno dopo aver partecipato a Sanremo. Durante l’evento, il cantante ha commentato le critiche ricevute, affermando di aver portato una canzone che parla d’amore e di aver ricevuto provocazioni. Ha anche spiegato che se l’amore viene percepito come violento, forse si trova in un mondo sbagliato.

«Sono arrivate un sacco di provocazioni, magari a volte la mente genera delle cose un po’ strane. Io ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore, se poi l’amore è una cosa violenta allora forse siamo nel mondo sbagliato. Però vi prego, non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte, pensiamo alla musica e pensiamo a tutta la bella gente di questa terra e basta». Sal Da Vinci liquida così tutte le polemiche e le critiche ricevute, tra cui quella del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, da quanto ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano «Per sempre sì». Cazzullo era stato particolarmente forte nella critica tanto da definire la canzone adatta come « colonna sonora di un matrimonio della camorra », oltre a definirne il testo banale e giudicare il brano sostanzialmente come brutto. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sal Da Vinci, bagno di folla in piazza a Sanremo: "Per sempre sì"

Leggi anche: Napoli abbraccia Sal Da Vinci: bagno di folla per il vincitore di Sanremo alla Torretta

Sal Da Vinci improvvisa in piazza a Sanremo uno show e canta 'Per sempre sì'

Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci bagno di folla per il....

Temi più discussi: Sal Da Vinci prova le coreografie della terza serata in piazza: fan in delirio a Sanremo; Sanremo, la festa di Sal Da Vinci dopo la vittoria; Bagno di folla a Sanremo per Sal Da Vinci dopo il trionfo; Sanremo 2026, Sal Da Vinci in lacrime alla fine della sua esibizione: standing ovation all'Ariston.

Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa. Fan e amici sotto casa: Sei da pauraL’arrivo in auto con la moglie a Chiaia, l’abbraccio con la figlia e il nipotino ... msn.com

Sal Da Vinci è il personaggio di Sanremo 2026: il bagno di folla in piazzaPerformance a sorpresa di Sal Da Vinci nel centro di Sanremo: tutti pazzi per lui e per il suo brano Per sempre sì. Il video di Amica.it ... amica.it

InterNapoli.it. . Torta, champagne e targa celebrativa per Sal Da Vinci, festeggiato dal suo quartiere la Torretta. I festeggiamenti si sono conclusi con brindisi e taglio della torta. La prima municipalità ha offerto una targa al cantante. Tra le motivazioni: "La munic - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com