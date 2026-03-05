Sal Da Vinci a Mergellina | festa popolare con il premio di Sanremo

Sal Da Vinci è tornato a Mergellina, nel centro di Napoli, con il premio che ha vinto al Festival di Sanremo. La festa popolare ha coinvolto i presenti, che hanno accolto il cantante con entusiasmo e applausi. La cerimonia si è svolta in strada, attirando molti cittadini e appassionati di musica. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori, che hanno assistito alla consegna del riconoscimento.

Sal Da Vinci ha fatto ritorno a Mergellina, nel cuore di Napoli, portando con sé il premio vinto al Festival di Sanremo. La celebrazione si è svolta giovedì 5 marzo 2026 alle ore 21:18, trasformando un largo del quartiere in una piazza di festa spontanea. Il cantante napoletano ha scelto di ignorare le conferenze stampa e i giornalisti per dedicarsi esclusivamente ai fan che lo hanno sostenuto fin dall'adolescenza. La folla ha accolto l'artista con fuochi d'artificio, prosecco e un coro continuo delle sue canzoni, creando un'atmosfera familiare e intima. La festa popolare come riscatto sociale L'evento si è trasformato rapidamente in un momento di aggregazione collettiva dove la musica ha funzionato da collante sociale.