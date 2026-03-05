Sais Autolinee definisce l’accordo sul premio di produzione con le organizzazioni sindacali
Sais Autolinee spa ha sottoscritto un accordo aziendale sul premio di produzione per i lavoratori, a seguito di confronto con tutte le organizzazioni Sindacali. L’intesa raggiunta rappresenta un passaggio importante nel percorso di dialogo e collaborazione che Sais Autolinee ha scelto da tempo di portare avanti con le rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di rafforzare la valorizzazione del lavoro e migliorare continuamente l’organizzazione dei processi aziendali. Il nuovo sistema di premialità, collegato a parametri quali presenza, produttività, qualità e regolarità del servizio, prevede riconoscimenti economici che potranno arrivare fino a 200 euro per i lavoratori più virtuosi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
