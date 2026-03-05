Sais Autolinee definisce l’accordo sul premio di produzione con le organizzazioni sindacali

Sais Autolinee spa ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali riguardo al premio di produzione destinato ai dipendenti. L’intesa è stata firmata dopo un confronto tra le parti interessate, coinvolgendo tutte le sigle sindacali rappresentative. La decisione riguarda le modalità di erogazione del premio e si applica ai lavoratori dell’azienda. La firma dell’accordo è stata comunicata ufficialmente.

Sais Autolinee spa ha sottoscritto un accordo aziendale sul premio di produzione per i lavoratori, a seguito di confronto con tutte le organizzazioni Sindacali. L’intesa raggiunta rappresenta un passaggio importante nel percorso di dialogo e collaborazione che Sais Autolinee ha scelto da tempo di portare avanti con le rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di rafforzare la valorizzazione del lavoro e migliorare continuamente l’organizzazione dei processi aziendali. Il nuovo sistema di premialità, collegato a parametri quali presenza, produttività, qualità e regolarità del servizio, prevede riconoscimenti economici che potranno arrivare fino a 200 euro per i lavoratori più virtuosi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lavoro, SAIS autolinee assume 40 autisti a SiracusaSAIS Autolinee, azienda leader nel settore dei trasporti, assume 40 autisti a Siracusa. In un contesto in cui la carenza di personale qualificato nel settore dei trasporti è sempre più evidente, SAIS ... sicilianews24.it