Sagra Mandorlo | 807mila euro la polemica sulla spesa record

La gestione finanziaria dell’edizione 2026 della Sagra del Mandorlo in Fiore sta suscitando discussioni pubbliche ad Agrigento, dopo che è stato reso noto un investimento di 807mila euro. La cifra, considerata elevata da alcuni, ha acceso un acceso confronto tra cittadini e addetti ai lavori, evidenziando le diverse opinioni sulla spesa sostenuta per l’evento. La polemica si concentra sulle modalità e sui risultati di questa spesa.

La gestione finanziaria dell'edizione 2026 della Sagra del Mandorlo in Fiore è al centro di un acceso dibattito pubblico a Agrigento. Gerlando Grech, esponente politico locale, ha sollevato dubbi sulla legittimità di una spesa che sfiora i 807 mila euro. Il rappresentante di Controcorrente chiede trasparenza immediata su come questa cifra si collochi nel bilancio cittadino e quali benefici reali porti alla comunità agrigentina. L'importo stanziato per la manifestazione supera ogni precedente storico registrato negli ultimi anni, segnando un record di investimento pubblico. Mentre la città affronta criticità strutturali nei servizi essenziali, l'allocazione di tali risorse verso un evento stagionale appare controintuitiva agli occhi dei critici.