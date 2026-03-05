Sagra della Crespella a Veroli

La Sagra della Crespella si terrà a Veroli il 15 marzo 2026, segnando la 59ª edizione dell’evento. La manifestazione, molto attesa in provincia di Frosinone e nel Lazio, coinvolge diverse attività legate alla tradizione culinaria locale. Durante la giornata saranno presenti bancarelle e stand dedicati alla preparazione e alla degustazione delle crespelle. L’appuntamento richiama numerosi visitatori da tutta la regione.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) La Sagra della Crespella torna a Veroli il 15 marzo 2026. Si tratta di un appuntamento gastronomico molto atteso in provincia di Frosinone e in tutto il Lazio, che è giunto alla sua 59esima edizione. Ricorre in occasione di S. Francesca Romana che si celebra il 9 marzo e anima la domenica successiva tra gusto e tradizione. Durante l’intera manifestazione saranno distribuite le famose crespelle, delle frittelle a base di farina di grano, lievito naturale, acqua e sale sufficienti a ottenere una pasta tipo quella del pane. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Veroli, in scena “I monologhi della vagina”

Leggi anche: Sagra della Bruschetta di Casaprota 2026: l’oro della Sabina

LA MIA TERRA puntata 16: ROCCAGORGA (LT) – l’EtnoMuseo Monti Lepini