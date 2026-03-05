Sacchi | 75esima in A dirige Juve-Pisa al massimo rischio

Sabato sera alle 20:45 allo Juventus Stadium, Juan Luca Sacchi dirigerà la partita tra Juventus e Pisa. L’arbitro maceratese sta per disputare la sua settantacinquesima partita in Serie A, un traguardo importante nella sua carriera. La decisione di affidargli questa sfida viene presa in un momento di particolare attenzione sulle sue prestazioni. La partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme.

Il fischio d'inizio di sabato sera alle 20:45 allo Juventus Stadium vedrà in campo Juan Luca Sacchi, l'arbitro maceratese che sta per raggiungere la sua settantacinquesima apparizione nella massima serie italiana. La sfida oppone i padroni di casa bianconeri alla squadra toscana del Pisa, con il destino della corsa Champions e della salvezza che si gioca su questo risultato. L'incontro si inserisce in un contesto dove i numeri contano più delle emozioni immediate: la Juventus cerca di ripartire da una fase negativa, mentre i nerazzurri pisanesi combattono una battaglia disperata contro la retrocessione. Per Sacchi, questa non è una semplice direzione, ma un momento di carriera che segna un traguardo importante nel suo percorso arbitrale.