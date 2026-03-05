Rubio ha detto di scatenare Chiang contro l’Iran Storia di una battuta diventata policy

Ieri pomeriggio a Taipei, il segretario di stato americano ha dichiarato di voler “scatenare Chiang” contro l’Iran, una frase che ha attirato l’attenzione dei media. La frase è stata pronunciata durante un evento pubblico e ha suscitato molte interpretazioni, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni concrete. La dichiarazione ha generato dibattiti su possibili implicazioni future nella regione.

Taipei. Ieri pomeriggio il segretario di stato americano, Marco Rubio, durante le consuete dichiarazioni alla stampa dopo il briefing al Congresso, si è riferito alla determinazione di Washington nei confronti del regime iraniano con un’espressione colorita che ha destato l’attenzione degli osservatori delle questioni cinesi. Rubio ha detto: stiamo per “unleash Chiang” contro queste persone nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Unleash Chiang significa “scatenare Chiang”, ed è un riferimento a Chiang Kai-shek e all’ipotesi che circolava nei primi anni Cinquanta a Washington di liberare il leader nazionalista dai vincoli imposti dagli Stati Uniti e permettergli di colpire la Cina comunista dall’isola di Taiwan dove si erano spostati i lealisti del Kuomintang. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

