Rubano una moto in paese poi le folli manovre nel traffico per tentare la fuga

Durante un normale servizio di controllo del territorio, agenti hanno inseguito una moto rubata nel centro del paese. Il motociclista ha effettuato manovre spericolate nel traffico cittadino nel tentativo di sfuggire alla cattura, creando scompiglio tra le auto e i passanti. L’inseguimento è durato alcuni minuti prima che gli agenti riuscissero a bloccare il veicolo e ad arrestare il conducente.

Fermati dalla Polizia locale due malviventi dopo un breve inseguimento. Uno dei due ha tentato un'ulteriore fuga con una bicicletta. Sequestrati coltello e bici, il mezzo rubato restituito al proprietario Doveva essere un normale servizio di controllo del territorio, invece si è trasformato in un inseguimento tra le vie del centro. Due uomini sono stati fermati e denunciati dalla Polizia locale di Rezzato dopo aver tentato di scappare a bordo di una moto risultata rubata. L'episodio risale a lunedì, durante un'attività di pattugliamento. Gli agenti stavano monitorando alcune zone del paese, quando hanno notato una moto con due persone a bordo che attirava l'attenzione: il guidatore, infatti, ha iniziato a compiere manovre azzardate nel traffico, cercando di farsi largo tra auto e camion.

Rezzato, rubano una moto e tentano la fuga: denunciatiI fatti sono avvenuti lunedì 2 marzo. I due sono stati inseguiti nelle vie del centro e, dopo essere stati fermati, uno ha tentato di continuare la corsa su una bici rubata al momento. Sequestrati un ...

Rezzato, rubano una moto e poi una bici: presi dalla LocaleHanno tentato la fuga su una moto rubata ma sono stati raggiunti e fermati dalla Polizia Locale di Rezzato. Che li ha denunciati. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì nel corso di un ...

