Rosalía parla di attrazione | La qualità che più apprezzo in un uomo? Che sia gay

In un'intervista registrata per Spotify, Rosalía ha parlato dell'attrazione, specificando quale sia la qualità che apprezza di più in un uomo e ha affermato che desidera che sia gay. La cantante ha condiviso questa opinione in modo diretto, senza aggiungere ulteriori dettagli o motivazioni. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui suoi gusti personali riguardo alle preferenze di attrazione.