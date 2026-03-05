Romano Prodi e l' imam della Flotilla | un caso inquietante a Bologna

A Bologna sabato scorso si è svolto un evento insolito che ha coinvolto figure pubbliche e religiose. Romano Prodi, il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Maria Zuppi hanno partecipato insieme a un Iftar, il pasto che conclude il Ramadan, in un'occasione che ha suscitato molte reazioni. La scena ha attirato l’attenzione di testimoni e cittadini presenti, creando un momento di forte impatto pubblico.

Una scena surreale a Bologna, dove sabato scorso Romano Prodi, il sindaco Matteo Lepore e il cardinale Matteo Maria Zuppi hanno deciso di festeggiare. non la Quaresima, ma l'Iftar, il pasto con cui i musulmani celebrano la fine del Ramadan. Tutti insieme, sotto la tettoia Nervi, tra lunghe tavolate e il caldo abbraccio della comunità islamica bolognese. Sul palco di piazza Lucio Dalla si sono alternati sorrisi, strette di mano e discorsi "di pace". Con loro c'era Yassine Lafram, imam della Comunità islamica e già presidente dell' Ucoii (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia), protagonista a settembre della spedizione della Flotilla verso Gaza.