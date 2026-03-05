RomaLife24 | Cronaca sport e politica per tutta la provincia

RomaLife24 si presenta come una nuova piattaforma digitale dedicata a cronaca, sport e politica nella provincia di Roma. La rete informativa si amplia offrendo notizie aggiornate su eventi locali, interventi e sviluppi che riguardano direttamente cittadini e lettori della zona. La piattaforma mira a fornire un punto di riferimento costante per chi desidera restare informato sulle vicende della capitale e della sua provincia.

È il momento in cui la rete informativa della Capitale si espande con una nuova piattaforma digitale dedicata esclusivamente a Roma e al suo vasto territorio provinciale. La data di oggi, giovedì 5 marzo 2026, segna l'arrivo ufficiale di questo nuovo strumento di informazione locale. La nascita di questo sito nasce all'interno dell'ecosistema mediatico già consolidato da Smyle Comunicazione, che gestisce anche altre realtà come e TerniLife. L'obiettivo è chiaro: coprire non solo il Comune di Roma, ma l'intera provincia, toccando inevitabilmente i confini con il Reatino. Una rete informativa che abbraccia due province Il progetto si inserisce in un contesto più ampio dove la comunicazione locale diventa sempre più frammentata e specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

