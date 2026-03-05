Roma Volley presentato a Palazzo Valentini il progetto video podcast Voci in gioco

A Roma, presso Palazzo Valentini, è stato presentato il progetto video podcast “Voci in gioco” dedicato alla Roma Volley. All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e il consigliere comunale delegato alle politiche sportive. Il progetto mira a raccontare storie e approfondimenti sulla squadra e il mondo del volley locale attraverso contenuti audiovisivi. La presentazione ha coinvolto diverse figure del mondo sportivo e istituzionale.

Nella cornice dell'evento presente anche il consigliere comunale e delegato alle politiche giovanili Lorenzo Marinone, che ha ribadito l'importanza del legame tra sport e istituzioni Durante l'incontro, svolto questa mattina a Palazzo Valentini, è stato presentato in anteprima nazionale un trailer dei 6 episodi del video podcast creato da Roma Sport investimenti, con la collaborazione di AR2 studio e Roma Volley Club per il progetto audiovisivo "VOCI DELLA CITTA'" promosso da Roma Capitale. I 6 episodi sono stati girati e montati nelle settimane scorse e vedranno come assolute protagoniste proprio le ragazze della SMI Roma Volley.