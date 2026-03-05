Roma Volley di cuore | Padova piegata al tie-break al Palazzetto | VIDEO INTERVISTE

Nel match al Palazzetto, Roma Volley ha battuto Padova in cinque set, mantenendo vive le speranze di qualifying alla Pool Promozione. Le Wolves sono riuscite a rimontare dopo aver perso il primo set, portando a casa la vittoria finale grazie a un tie-break deciso. La partita è stata segnata da una grande intensità e da punti spettacolari. Sono state realizzate anche alcune interviste ai protagonisti dell’incontro.

Cuore, carattere e spettacolo al Palazzetto dello Sport di Roma. La SMI Roma Volley supera al tie-break la Nuvolì Altafratte Padova al termine di una sfida intensa e ricca di ribaltamenti, conquistando due punti pesanti nella Pool Promozione. Come nella gara d'andata, le Wolves si impongono 3-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco, mantenendo il quinto posto in classifica e restando a soli due punti dalla terza posizione. Coach Cuccarini schiera la diagonale Guiducci-Perovic, Guidi e Consoli al centro, Bosso e Pecorari in banda con Zannoni libero. Il primo set sorride alle giallorosse, che dopo aver sprecato un largo vantaggio si fanno raggiungere sul 23-23, ma riescono comunque a chiudere 25-23 grazie a un attacco out delle venete.