Roma sorprese a rubare un portafogli vengono bloccate da turisti | urla e spinte

Due persone hanno cercato di rubare il portafogli a una coppia di turisti stranieri in via del Tritone a Roma. I tentativi sono stati fermati da altri turisti che hanno reagito con urla e spinte, riuscendo a bloccare i ladri. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, che hanno preso in custodia i sospettati. La coppia di turisti non ha riportato ferite.

Tentano di rubare il portafogli a una coppia di turisti stranieri in via del Tritone, a Roma, ma vengono bloccate. Nel video il momento in cui il turista, aiutato dai passanti, riesce a fermare le ragazze che hanno provato a portargli via i soldi e le trattiene per non farle scappare. Il tentato furto, probabilmente, era avvenuto a bordo dell'autobus dal quale gli stranieri erano appena scesi.