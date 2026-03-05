Roma scontro tra due treni Atac sulla Termini-Centocelle

A Roma, lungo la tratta tra Termini e Centocelle, si è verificato uno scontro tra due treni Atac a poca distanza da via Prenestina. L’incidente è avvenuto questa mattina, coinvolgendo due convogli che operano sulla stessa linea. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni dei passeggeri.

Roma, 5 marzo 2026 – Uno scontro tra due treni Atac si è verificato a Roma, all'altezza di via Prenestina, lungo la tratta Termini-Centocelle. L'incidente è avvenuto ieri: secondo le prime ricostruzioni, i due convogli procedevano in senso contrario e l'urto si sarebbe verificato nel punto in cui i binari convergono in uno solo, dove il traffico di andata e ritorno è regolato da due semafori. Le cause non sono ancora chiare. Sul posto stanno lavorando i tecnici per gli accertamenti e per le operazioni di ripristino. I passeggeri sono stati evacuati e, al momento, non risultano feriti. "Ho sentito un botto incredibile", racconta Claudia, che abita in un appartamento affacciato sui binari.