Roma ha vinto una partita emozionante contro Padova, con il punteggio di 3-2. La sfida si è svolta al Palazzetto dello Sport e ha visto entrambe le squadre combattere con determinazione. La formazione capitolina è riuscita a rimontare nel corso dell'incontro, regalando ai presenti un match ricco di azioni intense. La gara si è conclusa con la vittoria di Roma, che ha conquistato i tre punti.

Nel primo set le capitoline hanno costruito vantaggi consistenti, ma hanno visto l’avversario recuperare fino al 23-23, chiudendo poi sul 25-23 in favore di Roma grazie a un errore avversario in attacco. Nella seconda frazione la reazione ospite si è fatta sentire: dopo un equilibrio iniziale (8-8) Padova ha preso ritmo e ha pareggiato i conti sul 20-25, conclusione firmata da Hanle. Il terzo set ha confermato la competitività di Padova, che è passata in vantaggio sul 9-17 e ha chiuso 21-25 dopo una rimonta conclusa da Mason. Il quarto parziale ha visto un ribaltone delle romane: da 12-19 sono salite a 26-24, con un ace di Baratella sul 23-23 che ha alimentato la rimonta e spinto al tie-break. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Roma rimonta e batte Padova 3-2 in una partita spettacolare

