Roma | nuova stretta sui controlli 21 arresti e 22 denunce

Nella capitale, i Carabinieri hanno intensificato i controlli con un’operazione di vasta scala che ha portato all’arresto di 21 persone e alla denuncia di altre 22. L’intervento si è svolto su tutto il territorio della provincia, coinvolgendo numerosi uomini e mezzi per garantire la presenza capillare delle forze dell’ordine.

I Carabinieri di Roma intensificano i controlli: 21 arresti e 22 denunce in un'operazione contro illegalità e degrado. Nuova stretta sui controlli da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Roma, che hanno condotto un servizio massivo su tutto il territorio della provincia. Le operazioni, che hanno visto impegnati i Carabinieri dei gruppi di Roma, Frascati e Ostia, d’intesa con la Procura, hanno portato all’arresto di 21 persone e alla denuncia a piede libero di altre 22. Gli obiettivi di questa attività sono stati quelli di contrastare e prevenire illegalità e degrado nelle aree critiche della Capitale, in linea con le indicazioni condivise nell’ambito dell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

