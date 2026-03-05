Roma | Mezza Roma unisce tradizione e ritmi globali a Trastevere

Il 10 marzo 2026, il Pasquino Art Center di Trastevere ospiterà Mezza Roma, uno spettacolo musicale che combina elementi tradizionali con ritmi moderni. L’evento si svolgerà nel quartiere di Trastevere e mira a rappresentare l’identità della città attraverso una proposta artistica che unisce passato e presente. La serata vedrà protagonista un ensemble musicale locale che propone un repertorio vario.

Il 10 marzo 2026, il Pasquino Art Center di Trastevere diventerà la scena principale per Mezza Roma, uno spettacolo musicale che promette di esplorare l'anima della capitale attraverso una fusione di tradizioni e sonorità contemporanee. L'evento, previsto tra le 20:00 e le 23:00 nel vicolo del Piede al numero 19, sarà accessibile liberamente al pubblico. La proposta artistica vede la collaborazione tra Alberto Laurenti e Gabriele Gagliarini, due musicisti che intendono raccontare la città intrecciando memoria storica e innovazione sonora. La scelta del luogo non è casuale: Trastevere, quartiere storico e vivace, offre lo sfondo perfetto per un viaggio che parte dalle strade romane per abbracciare ritmi più caldi e suggestioni mediterranee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

