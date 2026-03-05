Roma l' assedio dei trattori | scatta la protesta il 6 marzo Ecco le strade a rischio caos

Il 6 marzo a Roma sono previste proteste degli agricoltori che hanno annunciato un corteo che coinvolgerà diverse strade della città. I trattori sono pronti a invadere le vie principali, creando potenziali disagi al traffico. La manifestazione si svolgerà nel centro urbano, con l’obiettivo di attirare l’attenzione su alcune questioni di natura agricola. La giornata si preannuncia quindi movimentata per la viabilità romana.

Pronti a invadere Roma. Nuova protesta degli agricoltori che annunciano un lungo corteo che attraverserà diverse strade della Capitale, a rischio caos. Ad annunciarlo il presidente di Agricoltori Romani Alberto Mondati: "Il 6 marzo una colonna di oltre trenta trattori partiranno da Capena alle cinque del mattino. Attraverseremo la Salaria, la Tiburtina, Tor Vergata e l’Appia per arrivare alla cooperativa Nuova a Castel di Leva, dove confluiranno altri trattori provenienti da diversi territori del Lazio, anche dalla provincia di Rieti. Non sarà solo una manifestazione locale, ma una mobilitazione coordinata con tutti i principali gruppi di agricoltori italiani. 🔗 Leggi su Romatoday.it

