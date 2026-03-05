Roma Juve cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol dell’ivoriano Ecco la rivelazione

Prima del gol che ha portato la Juventus sul 3-2 contro la Roma, ci sono stati momenti di tensione tra Boga e Spalletti. Secondo quanto riferito, l’attaccante ivoriano e l’allenatore giallorosso si sono confrontati in modo vivace, ma non ci sono state ripercussioni ufficiali. La scena si è svolta nei minuti immediatamente precedenti alla rete decisiva della squadra bianconera.

Roma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol del 3-2 dell’attaccante bianconero. Vediamo la rivelazione e i dettagli. La Juve esce dall’Olimpico con un pareggio per 3-3 dopo una gara ricca di emozioni e colpi di scena. I dettagli più interessanti della sfida sono stati svelati dalla rubrica Bordocam di DAZN, che ha mostrato un Luciano Spalletti in costante fermento. Sin dall’avvio, il tecnico non ha gradito la gestione della manovra, rimproverando aspramente Mattia Perin per un lancio errato. Anche Lloyd Kelly è finito nel mirino: “Devi giocare di più, devi salire”, gli ha urlato ripetutamente l’allenatore. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il momento di massima tensione è giunto sul primo gol della Roma, quando Luciano Spalletti è entrato in campo per dare indicazioni, scatenando la reazione di Evan Ndicka. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

