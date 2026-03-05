Roma film music festival | per la prima volta in Italia Randy Kerber il pianista di Harry Potter

A Roma si tiene per la prima volta in Italia un concerto con Randy Kerber, il famoso pianista di colonne sonore di Hollywood. Kerber è noto per aver suonato in film come Harry Potter, Forrest Gump e Titanic. L'evento rappresenta un'occasione unica per ascoltare dal vivo le sue interpretazioni delle musiche che hanno accompagnato grandi successi cinematografici.

A Roma in concerto - per la prima volta in Italia - la leggenda delle colonne sonore di Hollywood, Randy Kerber: il pianista di Harry Potter, Forrest Gump e Titanic. Al Roma Film Music Festival il concerto immersivo "The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber". La kermesse dedicata alla musica del grande schermo, torna dal 16 al 22 marzo per la sua quinta edizione con una settimana di esclusive e grandi eventi. Roma Film Music Festival presenta "Star Wars Il ritorno dello Jedi - In Concerto"Un nuovo capitolo di Star Wars, "Il ritorno dello Jedi", sonorizzato dal vivo, arriva in prima assoluta italiana a Roma.