Roma e la bomba atomica | il trattato internazionale che l’Italia non ha mai sottoscritto

Roma non ha mai firmato il trattato internazionale sulla proibizione delle armi nucleari, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono intensificate negli ultimi mesi. L’escalation delle ultime settimane ha riacceso il dibattito sul rischio nucleare e sulla presenza di armi di distruzione di massa nel mondo. La questione rimane al centro delle discussioni internazionali, senza che l’Italia abbia adottato un coinvolgimento formale nel trattato.

Tensioni globali e paura nucleare: l'Italia non ha mai firmato un importante trattato. Roma non ha rinunciato alla bomba atomica Le tensioni internazionali degli ultimi anni – con l'escalation delle ultime settimane con l'attacco statunitense all'Iran – hanno riportato al centro del dibattito globale un tema che sembrava appartenere alla storia della Guerra Fredda: il rischio nucleare. Con nuovi conflitti regionali e il riemergere di rivalità tra potenze, l'ombra della bomba atomica torna a far discutere anche in Europa. In questo scenario c'è un dettaglio poco noto: esiste un trattato internazionale che vieta le armi nucleari, ma l'Italia, ad oggi, non lo ha mai sottoscritto.

