Roma | apriva e chiudeva societa’ frodando fisco sequestrati beni per 13 milioni a imprenditore

A Roma, un imprenditore è stato sottoposto a una misura cautelare che gli vieta di svolgere attività imprenditoriale. La decisione è stata presa nell’ambito di un’indagine in cui è stato accertato che aveva aperto e chiuso società al fine di frodare il fisco. Sono stati sequestrati beni per un valore di 13 milioni di euro.

Un imprenditore romano è stato colpito da una misura cautelare che lo interdice dall'esercitare attività imprenditoriale, accusato di frode fiscale. L'uomo, infatti, avrebbe messo in atto un sistema di apertura e chiusura di diverse società a lui riconducibili, dichiarando fallimento e evadendo sistematicamente il fisco. Le accuse nei suoi confronti includono bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio dei proventi illeciti. Le indagini della Guardia di Finanza. Le indagini sono state condotte dai finanzieri del comando provinciale di Roma, su delega della procura capitolina. Questi hanno anche sequestrato beni e denaro per un valore complessivo di 13 milioni di euro, coinvolgendo un totale di quattro indagati per gli illeciti emersi.