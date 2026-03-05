Roma altro stop per Dybala | l’argentino salta la trasferta con il Genoa

Durante l'allenamento, l'attaccante argentino ha avvertito un dolore al ginocchio e si è fermato. La sua presenza nella partita contro il Genoa è ancora da valutare. La squadra dovrà fare a meno di Dybala per questa trasferta. La condizione dell'attaccante rimane incerte mentre i medici eseguono le valutazioni necessarie.

Non c’è pace per Paulo Dybala. La Joya si ferma ancora durante l’allenamento di oggi, a solo pochi giorni dalla sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi. Per l’argentino si tratta dell’ennesima ricaduta al ginocchio, che lo aveva già tenuto fermo nell’ultimo mese. Ancora un infortunio per il talento argentino Paulo Dybala, che, con la maglia della Roma ha già saltato ben 11 partite in questa stagione. Durante l’allenamento di questa mattina l’attaccante aveva iniziato la seduta insieme al resto del gruppo, ma dopo solo pochi minuti è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento al ginocchio, lo stesso che lo aveva già tenuto lontano dal campo nelle scorse giornate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dybala, il ginocchio fa ancora male: nuovo stop in allenamento, trasferta col Genoa a rischioUn’altra doccia fredda, l’ennesima di quella che si appresta ad essere la sua ultima stagione in Italia.

Infortunio Dybala, altro stop per la Joya giallorossa! Trasferta di Genova a rischio? Le ultimissimeSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

