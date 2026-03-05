Marko Rog torna in Croazia dopo aver risolto il suo contratto con il Cagliari. Il centrocampista ha ufficializzato il trasferimento e ora è pronto a iniziare una nuova avventura nel campionato croato. La sua decisione di cambiare squadra segna un cambio di passo nella sua carriera, che si riaccende con questa nuova opportunità.

Un nuovo capitolo della carriera di Marko Rog prende forma in Croazia. Dopo la risoluzione dell’accordo con il Cagliari, il centrocampista ha completato il trasferimento alla Lokomotiva Zagabria, entrando a far parte di una squadra destinata a crescere e a puntare su un calcio offensivo e propositivo. L’operazione si inserisce in un percorso di consolidamento del club croato, noto per una filosofia di gioco dinamica e aperta. Rog arriva in ottime condizioni fisiche e con la motivazione necessaria per contribuire ai traguardi stagionali, offrendo esperienza internazionale e una mentalità orientata al risultato. L’operazione è stata formalizzata dopo la risoluzione consensuale del contratto con il Cagliari e l’impegno della Lokomotiva Zagabria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Rog torna in campo: ufficiale il suo trasferimento in Croazia

