Rocco Siffredi querela venti attrici per le accuse di violenza sessuale sul set

Rocco Siffredi ha presentato una querela presso la Procura di Milano contro venti attrici che lo hanno accusato di violenza sessuale sul set durante un servizio trasmesso da Le Iene. La denuncia riguarda le accuse di comportamento inappropriato avanzate dalle attrici. La questione è ora al vaglio delle autorità competenti per le indagini del caso.

