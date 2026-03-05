Rocco Siffredi querela 20 attrici per le accuse di violenza sessuale sul set

Rocco Siffredi ha intentato cause legali contro venti attrici accusandole di violenza sessuale durante le riprese. Le denunce sono state presentate in diversi procedimenti giudiziari e stanno attirando l’attenzione sull’ambiente lavorativo nel settore. Le questioni legali coinvolgono dichiarazioni e testimonianze che si svolgono in tribunale, mentre le parti si confrontano nelle sedi giudiziarie.

Il sipario si alza su una delle battaglie legali più roventi dell'industria dell'intrattenimento per adulti, trasformando il set in un'aula di tribunale. Al centro della tempesta c'è Rocco Siffredi, che ha deciso di passare al contrattacco querelando le numerose attrici che lo avevano accusato di violenza sessuale durante le riprese dei suoi film. Le testimonianze, raccolte in un'articolata inchiesta a puntate trasmessa dal programma televisivo Le Iene, avevano sollevato un polverone mediatico senza precedenti, ma la difesa dell'attore sottolinea un dato cruciale: quei racconti non sono mai sfociati in denunce penali formali contro di lui. L'accusa mossa dal pornoattore verso le venti donne apparse nel servizio di Italia 1 è dunque quella di diffamazione, una mossa legale che punta a smontare la narrazione costruita sul piccolo schermo.