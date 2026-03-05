Rocchi aggredito a Carrara scortato via dalla Polizia | insulti minacce e banconote lanciate – VIDEO

Durante una partita allo Stadio dei Marmi a Carrara, un tifoso è stato aggredito e successivamente scortato via dalla polizia. La scena è stata accompagnata da insulti, minacce e il lancio di banconote, mentre la tensione tra i supporter della Carrarese e del Catanzaro si è fatta palpabile. La serata si è conclusa con interventi di sicurezza per gestire la situazione.

Rocchi aggredito a Carrara. Serata ad altissima tensione allo Stadio dei Marmi, dove il pareggio raggiunto nel finale dal Catanzaro ha scatenato la rabbia dei tifosi della Carrarese. Il 3-3 maturato nei minuti di recupero ha acceso la protesta sugli spalti, con la contestazione che si è concentrata in particolare contro Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dell’AIA, presente in tribuna per seguire la partita. Il momento più discusso è arrivato proprio nel finale di gara, quando il rigore assegnato al Catanzaro è stato fatto ribattere. Dal dischetto è arrivato poi il gol che ha fissato il risultato sul 3-3, un episodio che ha provocato la furia dei sostenitori di casa, convinti di aver subito un’ingiustizia arbitrale sotto gli occhi del responsabile degli arbitri italiani. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Urla, insulti e sventolio di banconote: Rocchi costretto a uscire scortato dai Carabinieri a CarraraMomenti di forte apprensione per Gianluca Rocchi presente nel pomeriggio sugli spalti di Carrara per vedere Carrarese-Catanzaro con lo scopo di...

Choc Rocchi: scortato dai carabinieri per fuggire da Carrara tra insulti, urla e banconote sventolateGianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, è stato scortato dai carabinieri per riuscire a fuggire da Carrara dopo alcuni momenti di...

