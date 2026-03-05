Roca Team a Istanbul | partita decisiva e udienza a Monaco

Il Roca Team si sta preparando per la partita contro il Fenerbahçe che si giocherà a Istanbul, una sfida importante nell’ambito dell’Eurolega. La squadra monacense affronta questa gara in un momento di tensione, mentre nel frattempo si svolge a Monaco un’udienza legale che coinvolge alcuni membri del team. Entrambi gli eventi si svolgono contemporaneamente, attirando l’attenzione degli appassionati di basket e delle istituzioni.

Il Roca Team si prepara ad affrontare il Fenerbahçe in una sfida europea decisiva che si svolgerà a Istanbul, dove la squadra monacense dovrà superare le difficoltà interne e esterne per onorare l'Eurolega. La partita, fissata per domani, 6 marzo 2026, si inserisce in un contesto di crisi societaria e logoramento fisico dei giocatori, rendendo ogni incontro simile a una finale. Oltre al campo da gioco, un'udienza giudiziaria prevista a Monaco lo stesso giorno della gara rappresenta il vero punto di svolta per la sopravvivenza del progetto sportivo. La sfida contro i campioni turchi Istanbul accoglie una squadra ospite che arriva con un roster limitato e stanco dopo una stagione intensa.

