Roberto Di Meo tra le icone del vino italiano premiate da Forbes

Roberto Di Meo, enologo e titolare della Cantina Di Meo insieme al fratello, è stato premiato da Forbes Italia con il riconoscimento Premio Pioneer. La cerimonia ha coinvolto le aziende vinicole più riconosciute, e il suo nome si aggiunge alle icone del vino italiano. Il premio fa parte dell’iniziativa Forbes 100 Iconic Wineries, dedicata alle eccellenze del settore.

Un riconoscimento prestigioso che celebra una visione enologica fuori dagli schemi. L’enologo Roberto Di Meo, titolare insieme al fratello della Cantina Di Meo, è stato insignito del Premio Pioneer nell’ambito dell’iniziativa Forbes 100 Iconic Wineries promossa da Forbes Italia, dedicata alle cantine che stanno contribuendo a definire il futuro del vino italiano. Alla base del percorso di Di Meo vi è un approccio sperimentale e profondamente legato al territorio irpino, che nel tempo ha dato vita a progetti capaci di ridefinire il rapporto tra vino e tempo. Emblematica in tal senso è la recente presentazione de “La Linea Tempo”, una collezione di etichette nata per indagare le reali potenzialità di affinamento dei vitigni irpini, in particolare del Fiano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

