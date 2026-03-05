Mojtaba Khamenei è stato nominato nuovo capo del settore e ha una ricchezza personale stimata in oltre un miliardo di dollari, con patrimoni ancora più elevati. È considerato un oligarca e viene descritto come una figura aggressiva. La sua posizione e il suo patrimonio sono al centro dell’attenzione, mentre si susseguono le notizie sulla sua attività e influenza nel settore.

Il “potere dietro la veste” del figlio prediletto. Ecco chi è davvero Mojtaba Khamenei Iran, le 15 telefonate tra Netanyahu e Trump. Ecco come è stato deciso l'attacco Un patrimonio personale stimato al di sopra di alcuni miliardi di dollari. Ricchezze reali ancora superiori. Cure segrete in Gran Bretagna per la sua impotenza sessuale. Eccolo qua l’oligarca di Allah, il «giovane» Khamenei, più ottuso e più sadico del padre. A queste belve non basta opprimere il loro popolo, segregare le donne, lapidare gli omosessuali, costringere i dissidenti alla «scelta» tra galera-morte-esilio, foraggiare il terrorismo internazionale. No, vogliono di ancora di più: l’estremo sfregio è vivere da nababbi e lasciare la popolazione in miseria, evocare princìpi religiosi e contemporaneamente disporre di ogni sorta di agi e lussi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ritratto di Mojtaba Khamenei, il nuovo macellaio-capo. Oligarca, ma sempre belva sanguinaria

Creduto morto nelle esplosioni ora è il nuovo leader: Mojtaba Khamenei, il figlio fantasma che ora guida l’IranA pochi giorni dall’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei nel raid congiunto condotto da Stati Uniti e Israele, l’Iran ha già una nuova Guida Suprema.

Il figlio di Khamenei scelto come suo successore: chi è MojtabaSecondo quanto riferito a Iran International da fonti informate, l'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba,...

Chi è Mojtaba, il figlio di Ali Khamenei che potrebbe succedergli come guida suprema dell'IranReligioso formatosi a Qom, veterano della guerra Iran-Iraq, protagonista ombra della repressione del 2009: Mojtaba, swecondogenito di Ali Khamenei è da anni il successore designato. Alle spalle ha san ... ilfoglio.it

Ancora attesa per il successore di Khamenei: non confermata la nomina del figlio MojtabaSecondogenito dell'ayatollah ucciso nei raid, è vicino ai pasdaran. Avrebbe un impero immobiliare, anche a Londra e in Svizzera, frutto della vendita ... avvenire.it

Il figlio di Ali Khamenei “curato per mesi nel Regno Unito per impotenza”: il documento degli 007 Usa Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso e da molti indicato come possibile successore del padr - facebook.com facebook

Dopo la morte di Ali #Khamenei, il figlio #Mojtaba emerge come possibile successore: una scelta “dinastica” che garantisce continuità al potere ma segna anche una svolta storica per la Repubblica islamica. Di @ToninelliLuigi: x.com