Ritorna Sound Music | Sono tornato bambino Il Ring? Bellezza assoluta

Ritorna Sound, Music! Il progetto didattico della Filarmonica della Scala, che quest’anno ha portato i personaggi del Flauto magico di Mozart in 46 classi delle scuole primarie milanesi coinvolgendo oltre 1.000 piccoli spettatori. Sabato al Teatro Elfo Puccini, ore 14,30, va in scena "Un piccolo flauto magico". (Ingresso gratuito con prenotazione: www.filarmonica.it www.elfo.org ). Il concerto spettacolo è ideato da Luigi Maio, musicattore, che affianca la Filarmonica diretta da Francesco Muraca. Pamina e Tamino, la Regina della notte e Sarastro, Papageno attraversano Luce e Tenebre. Sul sito della Filarmonica della Scala è possibile scaricare il libretto che introduce l’ascoltatore alla fiaba e alla sua musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Arriva il Como Youth Sound: live music contest per under 30Il Teatro Sociale di Como, con Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con MyNina Spettacoli, Nerolidio Music...

Fiera del disco - The sound of musicLa Fiera del Disco 2026 a Piazzola sul Brenta torna con la sua quarta edizione per celebrare la musica in tutte le sue forme.

