Rissa nella movida giovanissimo assolto dopo 4 anni

Durante un episodio di rissa nella movida, un giovane è stato coinvolto e processato. Dopo quattro anni di procedimento, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha deciso di assolverlo dall’accusa di lesioni aggravate. La decisione si basa sull’assenza di prove sufficienti per condannarlo.

Il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha assolto dal reato di lesioni aggravate M.S., originario di Cesa, difeso dall'avvocato Luigi Marrandino. I fatti risalgono a novembre 2021 quando un gruppo di ragazzi, tutti minorenni, aggredirono in via Seggio, nel cuore della Movida di Aversa, violentemente S.P. procurandogli lesioni personali. Le indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Aversa, attraverso l'acquisizione delle registrazioni delle telecamere installate dal Comune e le testimonianze della persona offesa e dei testimoni oculari, consentirono di risalire a due autori del pestaggio, uno dei quali tuttavia ancora non identificato.