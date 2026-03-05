risoluzione consensuale tra dinamo sassari e nate johnson jr

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha annunciato la risoluzione del contratto con Nate Johnson Jr., che ha richiesto personalmente la fine del suo accordo. La decisione è stata confermata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle prossime mosse del giocatore. La squadra ora si prepara a proseguire la stagione senza il suo ex-giocatore.

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha comunicato la risoluzione del contratto con nate johnson jr., concessa su richiesta dell'atleta. L'annuncio ufficiale riguarda la fine dell'esperienza della guardia statunitense in maglia biancoblù dopo 18 presenze in lba, accompagnate da una media di 13,5 punti, 3,6 rimbalzi e 2,7 assist a partita. Il club ha espresso i migliori auguri al giocatore per il prosieguo della carriera, sia in ambito professionale sia personale. È stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto, concesso su richiesta dell'atleta, che chiude l'esperienza con la squadra. L'ufficialità comunica la cessazione del rapporto in tempi coerenti con l'andamento della stagione e la necessità di aggiornare il roster.

