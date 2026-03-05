Risolto il caso del mosaico della coppia di amanti a Pompei | trafugato da un nazista è stato restituito alle Marche

Un mosaico erotico, rubato da un ufficiale nazista durante la Seconda guerra mondiale, è stato restituito alle Marche. Il reperto, che era stato trafugato in quegli anni, è ora stato ufficialmente restituito dopo un lungo procedimento. Il mosaico, associato a una coppia di amanti, era stato sequestrato e conservato in un museo straniero. La restituzione si è conclusa con successo nelle ultime settimane.

Un mosaico erotico trafugato da un ufficiale nazista nella Seconda guerra mondiale è stato restituito all'Italia. Consegnato inizialmente al Parco Archeologico di Pompei, è stato riassegnato alle Marche dopo studi che ne hanno individuato l'origine. 🔗 Leggi su Fanpage.it Il cold case del mosaico con la coppia di amanti restituito a Pompei(Adnkronos) – I ritrovamenti di reperti, i loro passaggi imprevedibili nel tempo e nelle vicende storiche, diventano alle volte oggetto di vere e... La storia del mosaico romano (con scena erotica) trafugato dai nazisti: assegnato a Pompei, torna nelle Marche. L'indizio sorprendenteFolignano (Ascoli), 5 marzo 2026 – Per anni si è pensato che provenisse da Pompei, uno dei siti archeologici più celebri al mondo.