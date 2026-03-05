Rischio di carestia in Somalia

La Somalia sta affrontando una siccità prolungata che mette a rischio la sicurezza alimentare e le condizioni di vita della popolazione. Il Comitato internazionale della Croce rossa ha avvertito che questa situazione potrebbe portare a una crisi umanitaria simile a quella del 2022. La scarsità di piogge e le difficoltà nell’accesso alle risorse rendono difficile garantire i bisogni essenziali.

Siccità In Somalia la siccità prolungata rischia di provocare una crisi umanitaria grave quanto quella del 2022, ha avvertito il Comitato internazionale della Croce rossa. Il numero di persone minacciate dalla carestia è salito a 6,5 milioni, il doppio rispetto all'inizio del 2025.