Riposto rafforza i conti del Comune e aiuta i contribuenti | in arrivo due nuovi regolamenti

Il Comune di Riposto introduce due nuovi regolamenti per migliorare la gestione finanziaria e offrire supporto ai cittadini. L’amministrazione ha annunciato misure volte a rafforzare l’equilibrio economico dell’ente e a favorire la collaborazione con la comunità locale. Queste iniziative sono state comunicate ufficialmente e saranno applicate a breve.

L'amministrazione comunale di Riposto compie un nuovo passo verso il rafforzamento dell'equilibrio finanziario dell'ente e il sostegno ai cittadini. Nei prossimi giorni il Consiglio comunale di Riposto sarà chiamato a esaminare due importanti strumenti regolamentari destinati a incidere sulla gestione delle entrate comunali. La revisione del Regolamento delle entrate introduce un meccanismo pensato per rendere più efficiente la riscossione delle somme dovute all'ente. In pratica, il Comune potrà compensare eventuali crediti vantati dai fornitori con i debiti che gli stessi hanno nei confronti dell'amministrazione per tributi o altre entrate comunali.