Rinuncia al riconoscimento titolo estero non fa perdere la riserva nella prima fascia GPS 2026 PILLOLE DI QUESTION TIME
Durante il question time del 4 marzo trasmesso su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha intervistato Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief. È stato chiarito che rinunciare al riconoscimento di un titolo estero non comporta la perdita della riserva nella prima fascia delle GPS 2026. La discussione si è concentrata su come la specializzazione sul sostegno influisce sull’inserimento nelle graduatorie.
Nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull’inserimento nelle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
