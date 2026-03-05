Rinuncia al riconoscimento titolo estero non fa perdere la riserva nella prima fascia GPS 2026 PILLOLE DI QUESTION TIME

Durante il question time del 4 marzo trasmesso su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha intervistato Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief. È stato chiarito che rinunciare al riconoscimento di un titolo estero non comporta la perdita della riserva nella prima fascia delle GPS 2026. La discussione si è concentrata su come la specializzazione sul sostegno influisce sull’inserimento nelle graduatorie.