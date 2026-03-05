' Rinnovabili integrati indipendenti' nuovo payoff di Dolomiti Energia

Il Gruppo Dolomiti Energia ha annunciato il nuovo payoff «Rinnovabili, integrati, indipendenti» durante la partecipazione alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo a Rimini. L'evento, dedicato alle tecnologie della transizione energetica, ha visto l'azienda presente come protagonista, segnando un momento importante nel suo percorso di comunicazione e posizionamento nel settore.

Rimini, 5 mar. (Adnkronos) - Il Gruppo Dolomiti Energia partecipa alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo a Rimini, appuntamento di riferimento per le tecnologie legate alla transizione energetica, segnando un momento di svolta nella propria narrazione aziendale. Per la prima volta, la società presenta in fiera la sua nuova identità di brand, una tappa fondamentale del Piano Strategico ideata per accompagnare lo sviluppo del gruppo e rendere più riconoscibile il racconto del proprio futuro industriale. Al centro di questa evoluzione si trova il nuovo payoff, 'Rinnovabili, integrati, indipendenti', che sintetizza i pilastri operativi della società.