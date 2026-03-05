Rifiuti | intensificato il monitoraggio per scovare i furbetti della Tari a Pisa

Il Comune di Pisa ha intensificato i controlli per individuare le utenze non registrate per il pagamento della Tari, durante i mesi scorsi. Sono state avviate verifiche specifiche mentre nelle diverse zone della città sono state introdotte nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Queste misure mirano a contrastare eventuali casi di evasione fiscale legati alla gestione dei rifiuti urbani.

I nuovi modelli di raccolta, che rappresentano un passaggio verso l’introduzione della tariffazione puntuale, con l’utilizzo di cassonetti intelligenti e di sistemi di identificazione dell’utente (tramite tessera o codici di riconoscimento), consentono infatti di associare il conferimento dei rifiuti all’utenza che lo effettua. Tale sistema permette di far emergere alcune utenze ‘fantasma’, che con i precedenti modelli di raccolta potevano eludere l’obbligo di iscrizione alla Tari. Nel corso del 2026 il sistema di raccolta con identificazione dell’utente tramite cassonetti elettronici, bidoncini o sacchi dotati di rilevatore integrato sarà progressivamente esteso all’intero territorio comunale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Fossacesia contro i furbetti della Tari: un gruppo di lavoro per recuperare le somme non pagate e le utenze non censiteL’amministrazione comunale di Fossacesia ha avviato la riorganizzazione del sistema di gestione e controllo della Tari, la tassa sui rifiuti, con... Leggi anche: Furbetti della tassa rifiuti. Magrini: "In dieci anni recuperati 17 milioni" Tutto quello che riguarda Rifiuti intensificato il monitoraggio.... Discussioni sull' argomento Vittoria e i rifiuti abbandonati, cinque persone denunciate; Rifiuti abbandonati a Vittoria, cinque persone denunciate grazie alle telecamere ekiller. Digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti: il ruolo chiave dell’xFIRLa digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti con l’adozione dell’xFIR rivoluziona i processi migliorando la sicurezza, la trasparenza e l’efficienza del settore. Con l’obbligo di legge in vigor ... esg360.it Monza, tolleranza zero sui rifiuti: ecco cosa sta cambiando in cittàA Monza 47 cittadini multati nei primi due mesi del 2026 per abbandono di rifiuti. Controlli della polizia locale e fototrappole nelle zone più crit ... monza-news.it Abbandono di rifiuti: Avviso per i cittadini da parte del Sindaco del Comune di Marina di Gioiosa Ionica Prof. Rocco Femia - facebook.com facebook Abbandono di rifiuti speciali, denunciato amministratore di una ditta. Trovato un metro cubo di rifiuti dai Carabinieri nel Fermano #ANSA x.com