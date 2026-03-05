Rifiuti | intensificato il monitoraggio per scovare i furbetti della Tari a Pisa

Il Comune di Pisa ha intensificato le verifiche per individuare utenze non registrate e pagamenti mancanti della Tari, in risposta all’introduzione di nuove modalità di raccolta differenziata nei quartieri. Le verifiche, avviate nei mesi scorsi, mirano a controllare le utenze e a contrastare eventuali casi di evasione fiscale legati ai rifiuti. Le attività di monitoraggio continuano in diverse zone della città.

I nuovi modelli di raccolta, che rappresentano un passaggio verso l'introduzione della tariffazione puntuale, con l'utilizzo di cassonetti intelligenti e di sistemi di identificazione dell'utente (tramite tessera o codici di riconoscimento), consentono infatti di associare il conferimento dei rifiuti all'utenza che lo effettua. Tale sistema permette di far emergere alcune utenze 'fantasma', che con i precedenti modelli di raccolta potevano eludere l'obbligo di iscrizione alla Tari. Nel corso del 2026 il sistema di raccolta con identificazione dell'utente tramite cassonetti elettronici, bidoncini o sacchi dotati di rilevatore integrato sarà progressivamente esteso all'intero territorio comunale.