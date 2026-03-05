Rifiuti ad Acerra la confisca bis all?impero dei Pellini | Manager criminali

Le autorità hanno confiscato nuovamente beni appartenenti ai Pellini, accusati di gestire un impero di rifiuti ad Acerra. Le indagini evidenziano una evidente sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati, mentre emerge anche una serie di comportamenti orientati a ottenere benefici economici a scapito dell’ambiente e degli animali. La confisca si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge i manager ritenuti criminali.

La sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo e i redditi dichiarati. Poi: la tendenza a procacciare vantaggi economici anche a dispetto dell'ambiente e del mondo animale. Sono questi i due punti su cui fa leva il provvedimento di confisca firmato dal Tribunale Misure di prevenzione (presidente Teresa Areniello) nei confronti dei tre imprenditori acerrani Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini. Viene così acquisito dallo Stato - ed è la seconda volta nel giro di pochi anni - un patrimonio di circa 205 milioni di euro. Beni immobili, conti correnti, quote societarie ritenuti proventi di un'attività illecita condotta dai tre fratelli manager impegnati nel settore dello smaltimento dei rifiuti dieci anni fa condannati per traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale.