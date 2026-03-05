La studentessa empolese di 19 anni, rimasta bloccata a Dubai a causa dello scoppio della guerra, è tornata in Italia e si è subito riunita con la famiglia. Questa mattina è atterrata all'aeroporto di Ciampino, dove ad attenderla c’erano i suoi familiari. La ragazza ha raggiunto la sua abitazione, dopo giorni di preoccupazione e attese.

Empoli, 5 marzo 2026 – E’ atterrata a Ciampino in nottata Guenda Di Dio Faranna, 19 anni, la ragazza empolese che era rimasta bloccata a Dubai dopo lo scoppio della guerra. I voli atterrati all’aeroporto romano hanno riguardato 192 connazionali che erano rimasti bloccati a Abu Dhabi e appunto Dubai. Quattro in tutto i voli che sono atterrati. La giovane Guenda ha potuto così riabbracciare la famiglia dopo giorni difficili, carichi di tensione per i parenti in attesa di notizie. Sulle difficoltà di rimpatrio della ragazza si erano scatenate anche le polemiche a causa di commenti d’odio sui social contro la studentessa. Commenti di odio contro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rientrata in Italia la studentessa empolese bloccata a Dubai. L’abbraccio con la famiglia

Era bloccata a Dubai: la studentessa di Priverno Sofia Palluzzi rientra in ItaliaLa ragazza è riuscita a rientrare con un volo della Farnesina che ha riportato a casa gli studenti del progetto "Ambasciatore del futuro" Un sospiro...

Bloccata a Dubai senza certezze, la vacanza da incubo di una studentessa milanese: “L’Italia? Ci ha abbandonati”Antonio Tajani ha provato a rassicurare le famiglie: nei prossimi giorni faranno rientro circa 2.

Approfondimenti e contenuti su Rientrata in Italia la studentessa....

Temi più discussi: ++ Crosetto verso il rientro in Italia da Dubai ++; Crosetto: Avrò sbagliato da ministro a restare a Dubai ma lì c’erano i miei figli; Crosetto rientrato da Dubai: Nessuno avvisato dell’attacco, opposizioni chiedono dimissioni; Forse domani, 4 marzo, spazio aereo aperto da Dubai per il rientro in Italia.

Rientrata in Italia la studentessa empolese bloccata a Dubai. L’abbraccio con la famigliaDopo giorni febbrili, la giovane è riuscita a trovare un volo per il rimpatrio. C’era stata apprensione da parte dei parenti, che hanno potuto riabbracciarla all'aeroporto di Roma Ciampino. Dopo il su ... lanazione.it

Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMamaMaurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai per gli attacchi in Iran ... ilfattoquotidiano.it

Smog, emergenza rientrata. Stop alle misure preventive di primo livello da giovedì 5 marzo anche nel legnanese #legnano #smog - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | È rientrata in Italia, con un volo di linea, la piacentina che era rimasta bloccata con il marito a Dubai e il cui arrivo era atteso affinché potesse effettuare la donazione del midollo decisiva per salvare la vita al padre affetto da leucemia acuta. # x.com