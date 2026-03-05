Ribaltone Levanto si dimettono mister e ds

Le due sconfitte consecutive e una situazione di classifica nel campionato di calcio di Promozione che continua ad essere pericolante hanno portato al ribalto nel Levanto. La società ha comunicto che il tecnico responsabile della prima squadra Christian Borghetti (nella foto) ha rassegnato le dimissioni seguito dal direttore sportivo Mirko Ruffini. Il presidente ed il consiglio direttivo nel ringraziarli per il lavoro fin qui svolto hanno affidato la squadra all'allenatore della juniores Dimitri Agata. Il direttore dell'area tecnica Raffaele Sassarini assume quindi l'incarico di direttore sportivo. Ad eccezione quindi di Borghetti e Ruffini gli altri componenti degli staff di prima squadra e juniores vengono tutti confermati.