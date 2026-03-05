Riapre il ristorante il Tinaio | la Valdicecina ritrova un locale storico

Il ristorante il Tinaio a Sasso Pisano ha riaperto le porte dopo un periodo di chiusura. La cerimonia di riapertura ha visto la partecipazione di clienti e amici, che si sono ritrovati nel locale di via Cavour 22. La riapertura segna la ripresa delle attività del ristorante, che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento della zona.

La Valdicecina ritrova uno dei suoi locali più storici e longevi con la riapertura del Tinaio. Il ristorante di Sasso Pisano ha accolto clienti e amici con una festa al locale di via Cavour 22 per celebrare la sua ripartenza dopo un breve periodo di inattività dovuto al rinnovo del locale e alla nuova gestione di Iacopo, nipote di Giuseppina Pennella, classe 1954, legata al Tinaio da ben 31 anni. Dopo aver lavorato nell'attività, all'epoca albergo-ristorante, nel 1995 Giuseppina diventa proprietaria e titolare del Tinaio, situato nella strada principale del borgo di Sasso Pisano, rilanciandolo come attività di ristorazione. "Un posto dove ci si sente subito a casa, con le caratteristiche pareti a volta che rendono l'atmosfera suggestiva e accogliente", racconta l'imprenditrice e anima del Tinaio Giuseppina Pennella.

