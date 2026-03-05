Rezzato il giallo bresciano | Enrico Mirani e William Geroldi ospiti della biblioteca

A Rezzato, nella biblioteca comunale, si terrà una serata dedicata al giallo bresciano. Gli autori Enrico Mirani e William Geroldi saranno presenti per presentare i loro libri e discutere delle loro opere. L’evento è rivolto agli appassionati di mistero e narrativa locale, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino gli autori e le storie che hanno scritto.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del mistero e della storia locale: la Biblioteca di Rezzato presenta una serata dedicata al giallo bresciano con gli autori Enrico Mirani e William Geroldi. Verranno presentati i volumi "Il Brigadiere del Carmine e l'oro della patria" e "Delitti imperfetti" (Liberedizioni). Dalle ombre del quartiere Carmine alla cronaca vera, gli autori trasformano la città in un palcoscenico di indagine e tensione.