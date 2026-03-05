Rete di solidarietà per le cure riabilitative del piccolo Alberto

La comunità di Affi e il territorio veronese hanno avviato una rete di solidarietà per sostenere le cure riabilitative di Alberto, un bambino di 5 anni che da sempre mostra una determinazione particolare. Da quando è nato, Alberto ha ricevuto attenzione e supporto da parte di famiglie, associazioni e istituzioni locali, che hanno deciso di unirsi per aiutarlo nel suo percorso.

La comunità di Affi e l’intero territorio veronese si sono stretti attorno alla storia di Alberto, un bambino di 5 anni che fin dalla nascita ha dimostrato una forza straordinaria. Venuto al mondo il 28 gennaio 2021 alla venticinquesima settimana di gravidanza, Alberto ha dovuto affrontare fin dai primi giorni sfide durissime, tra cui una grave emorragia cerebrale bilaterale e un idrocefalo che ha reso necessario un tempestivo intervento neurochirurgico.Dopo 5 mesi trascorsi in terapia intensiva neonatale tra paura e resilienza, il piccolo è tornato a casa, dove la sua famiglia ha iniziato a confrontarsi con le importanti conseguenze neurologiche derivanti dal suo arrivo anticipato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

