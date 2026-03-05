Resinovich | chiesti altri 90 giorni per la perizia

I periti incaricati delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich hanno richiesto altri 90 giorni di tempo per completare i loro accertamenti e depositare i risultati delle analisi sui reperti raccolti. La richiesta è stata avanzata durante una recente udienza, e ora si attende una decisione da parte del giudice competente. La proroga mira a consentire un approfondimento più dettagliato delle indagini.

I periti chiedono altri 90 giorni per depositare i risultati degli accertamenti sui reperti collegati alla morte di Liliana Resinovich. Lo riporta Il Piccolo. La richiesta è stata avanzata al Gip Flavia Mangiante in merito alle analisi di tipo genetico, merceologico e dattiloscopico sui suddetti reperti. Una proroga era già stata concessa lo scorso gennaio per 60 giorni, fino al 9 marzo. Il giudice Mangiante ha chiesto ai periti di cercare tracce di Dna, impronte, riferimenti merceologici sul cordino che Resinovich aveva al collo e su quello che teneva unite le chiavi. Il taglio alle estremità dei cordini sarà comparato con le lame delle oltre 700 paia di forbici e coltelli sequestrati a Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della moglie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Trasporto pubblico, ordinanza urgente di Mastella: Trotta Bus obbligata a garantire il servizio per altri 90 giorniTempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per evitare l’interruzione del... Polo scolastico Tonfano. Chiesti altri 10 milioniAltri 10 milioni per il secondo lotto del polo scolastico di Tonfano e la nuova palestra al servizio dell’edificio. Contenuti e approfondimenti su Resinovich chiesti altri 90 giorni per.... Argomenti discussi: Le analisi sul caso Resinovich, i periti chiedono altri 90 giorni. Caso Resinovich, i periti chiedono altri 90 giorni per le analisi(ANSA) - TRIESTE, 05 MAR - Un'ulteriore proroga di 90 giorni, per depositare i risultati degli accertamenti di tipo genetico, merceologico e dattiloscopico sui reperti collegati alla morte di Liliana ... gazzettadiparma.it Resinovich: chiesti altri 90 giorni per la periziaUna proroga era già stata concessa lo scorso gennaio per 60 giorni, fino al 9 marzo. Il giudice Mangiante ha chiesto ai periti di cercare tracce di Dna, impronte, riferimenti merceologici sul cordino ... triesteprima.it