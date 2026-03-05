Reset all’Hub Too tre incontri per capire ansia stress e giudizio nell’era delle notifiche

All’Hub Too si sono svolti tre incontri gratuiti con lo psicologo Simone Cricchini, dedicati a esplorare ansia, stress e giudizio nell’epoca delle continue notifiche. L’obiettivo era offrire ai giovani uno spazio per discutere di queste tematiche e comprendere meglio le proprie emozioni. L’iniziativa fa parte di un percorso più ampio pensato per affrontare le sfide del mondo digitale.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) A Too, Hub di comunità pensato per i giovani della città, il percorso gratuito condotto dallo psicologo Simone Cricchini. Ansia, stress e giudizio sono parole che attraversano la quotidianità di giovani e adulti, amplificate dalla velocità dei social network. Da questa consapevolezza nasce Reset, il ciclo di tre incontri gratuiti condotto dallo psicologo Simone Cricchini, in programma martedì 17, 24 e 31 marzo alle ore 18 a Too, Hub di comunità pensato per i giovani della città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notifiche android trasformano la barra delle notifiche in hub di produttivitàil controllo rapido delle azioni su android rappresenta una leva essenziale per migliorare la produttività quotidiana. Psg, Hakimi rinviato a giudizio con l’accusa di stupro: cos'era successo tre anni faLa notizia è arrivata proprio a poche ore del ritorno dei playoff di Champions League, stasera al Parco dei Principi, tra Psg e Monaco. The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth