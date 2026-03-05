Repubblica | Anguissa fuori dal tunnel

Il Napoli si avvicina a riaccogliere uno dei suoi giocatori chiave, dopo un periodo di assenza. La notizia arriva da Repubblica, che conferma il ritorno in campo di Anguissa, considerato uno dei punti di riferimento della squadra. La sua presenza sarà fondamentale per le prossime partite, mentre i tifosi attendono di vederlo di nuovo in forma.

Il Napoli si prepara a riabbracciare uno dei suoi uomini più importanti. Dopo quasi quattro mesi di assenza, Frank Zambo Anguissa è pronto a tornare tra i convocati per la sfida contro il Torino al Maradona. Come evidenzia Repubblica Napoli, il rientro del centrocampista camerunense rappresenta una notizia fondamentale per Antonio Conte in vista del finale di stagione. I numeri spiegano bene il peso dell'assenza di Anguissa. Nelle prime ventisette giornate di campionato ha totalizzato undici presenze, giocando soltanto il 38 per cento dei minuti disponibili, ma riuscendo comunque a mettere insieme quattro gol e due assist.

Anguissa, a volte ritornano (Repubblica)Undici presenze, con appena il 38 per 100 dei minuti giocati nelle prime 27 giornate del campionato.

